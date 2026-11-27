jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi banjir pesisir atau rob di sejumlah wilayah pantai utara Jawa Tengah pada 28 hingga 30 November 2026.

Peringatan tersebut diterbitkan melalui Stasiun Meteorologi Kelas II Maritim Tanjung Emas Semarang berdasarkan pemantauan tinggi muka air laut (water level) dan prediksi pasang surut.

Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang Harbuana mengatakan fenomena pasang air laut maksimum berpotensi berdampak pada aktivitas masyarakat di kawasan pesisir.

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"Berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut, banjir pesisir (rob) berpotensi terjadi di wilayah pesisir Jawa Tengah," ujar Harbuana, Jumat (27/11).

Dia menjelaskan dampak rob dapat dirasakan masyarakat yang beraktivitas di sekitar pelabuhan maupun permukiman pesisir.

Aktivitas bongkar muat di pelabuhan, kegiatan warga di permukiman pantai, hingga usaha tambak garam dan perikanan darat berpotensi terganggu akibat kenaikan air laut.

Karena itu, BMKG meminta masyarakat yang tinggal maupun beraktivitas di kawasan pesisir utara Jawa Tengah meningkatkan kewaspadaan selama periode tersebut.

"Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari pasang air laut maksimum serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG," kata Harbuana.