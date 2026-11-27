jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dana segar senilai Rp 100 milliar dibutuhkan Semarang Zoo untuk membenahi fasilitas dan kesejahteraan satwa menjadi lembaga konservasi tipe A di Ibu Kota Jawa Tengah.

Direktur PT Taman Satwa Semarang Bimo Wahyu Widodo Dasir Santoso mengatakan pengembangan Semarang Zoo tidak sekadar menjadi tempat rekreasi, tetapi sebagai lembaga konservasi dan edukasi sesuai ketentuan Kementerian Kehutanan.

Terdapat lima hal yang harus diperhatikan untuk menjadi lembaga konservasi yang berkaitan dengan kesejahteraan satwa.

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“Satwa tidak boleh kehausan, satwa tidak boleh kelaparan, lalu satwa tidak boleh stress, satwa harus berkembang biak dan satwa harus mengekspresikan diri seperti di alam liarnya,” kata Bimo, Jumat (27/11).

Menurutnya, letak Semarang Zoo cukup strategis karena berada di Jalan Pantura Semarang-Kendal yang dekat akses tol.

Walau demikian, dia menyebut pembenahan fasilitas dan pengembangan Semarang Zoo perlu dilakukan dalam waktu dekat.

“Kami sudah menandatangani MoU dengan tiga investor. Nilai investasinya Rp 100 milliar, misal nanti dibuatkan hotel dan lain-lainnya. Silahkan asalkan diikuti dengan perizinan amdal dan lainnya,” kata Bimo.

Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan telah menerima sejumlah tawaran kerja sama dari pihak ketiga untuk mengelola dan mengembangkan Kebun Binatang Mangkang tersebut.