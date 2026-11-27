jateng.jpnn.com, SEMARANG - Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) khususnya Penerima Bantuan Iuran (PBI JK) diimbau untuk proaktif mengecek keaktifan kepesertaan JKN di tengah gelombang penonaktifan oleh pemerintah.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Semarang Debbie Nianta Musigiasari menjelaskan penonaktifan PBI JK didasari oleh pemutakhiran Data Tunggal Sosial Nasional (DTSEN) yang kemudian data tersebut menjadi pertimbangan penentuan masyarakat yang berhak menjadi peserta PBI JK.

“Kami menghimbau seluruh peserta JKN khususnya kepada peserta PBI JK untuk terus melakukan pengecekan mandiri secara berkala guna mengantisipasi kendala ketika mengakses pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan sehingga dapat segera mengambil langkah yang diperlukan,” ujar Debbie, Jumat (27/11).

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Menurutnya, penentuan penerima manfaat umumnya mengacu pada kriteria kesejahteraan pada kategori tingkat desil 1 sampai 5. Namun, peserta pada tingkat desil 6 hingga 10 yang tergolong miskin atau kurang mampu dapat memperbaharui data ekonomi terkini sesuai alur dan ketentuan yang berlaku.

“Peserta diberikan masa tenggang 90 hari untuk melakukan pembaharuan data ekonomi dan melaporkan ke desa atau kelurahan masing-masing maupun melalui situs yang telah disediakan,” katanya.

Peserta PBI JK nonaktif yang masih membutuhkan layanan kesehatan tetap dapat menerima layanan kesehatan sebagaipeserta PBI JK dengan melakukan pelaporan kepada kantor desa atau kelurahan dan dinas sosial untuk dapat reaktivasi dengan melampirkan surat keterangan layak membutuhkan layanan kesehatan dari fasilitas kesehatan.

“Kami berharap peserta yang masih membutuhkan pelayanan kesehatan dapat segera mengurus hal tersebut, sehingga dapat diverifikasi dan disampaikan ke BPJS Kesehatan oleh instansi terkait untuk diaktifkan kembali apabila memenuhi syarat,” tutur Debbie. (ink/jpnn)