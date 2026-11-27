jateng.jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan pengembang brand lokal berbasis teknologi, Hypefast, memperkenalkan tujuh inisiatif untuk Indonesia menjelang usia tujuh tahun.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan memperkuat ekosistem brand lokal sekaligus memperluas kontribusi bagi masyarakat dan lingkungan.

Inisiatif tersebut bertumpu pada tiga pilar utama, yakni People, Profit, dan Planet. Melalui ketiga pilar itu, Hypefast tidak hanya berupaya mengembangkan bisnis brand yang berada dalam portofolionya, tetapi juga membangun kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan manfaat yang lebih luas.

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Langkah tersebut dinilai relevan dengan besarnya peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional. Pada 2026, sekitar 57 juta pelaku UMKM berkontribusi sebesar 60,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Sektor tersebut juga menyerap 97 persen tenaga kerja dan menyumbang 15,7 persen dari total ekspor nasional. Meski memiliki potensi besar, UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam penguatan kemampuan bisnis, akses distribusi, inovasi produk, serta kesiapan brand lokal untuk bersaing di pasar internasional.

Founder sekaligus CEO Hypefast Achmad Alkatiri mengatakan memasuki tahun ketujuh menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk memperluas kontribusi dan memperkuat perannya dalam ekosistem brand lokal Indonesia.

Menurut dia, pengembangan brand lokal tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan bisnis dan kemampuan memenangkan persaingan pasar. Diperlukan pula lingkungan usaha yang mendukung para pendiri bisnis, membuka akses pengembangan, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

"Fokus kami bukan sekadar membantu sebuah brand lokal tumbuh dan memenangkan pasar. Kami juga ingin menciptakan ekosistem yang memungkinkan lebih banyak brand berkembang, para founder memperoleh akses dan dukungan yang sesuai, serta masyarakat dan lingkungan ikut merasakan manfaat dari pertumbuhan industri. Visi tersebut kami wujudkan melalui tujuh inisiatif bersama sejumlah mitra strategis," ujar Achmad dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/11).