jateng.jpnn.com, BANYUMAS - Sebanyak 55 kejadian bencana hidrometeorologi melanda Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada Jumat (27/11) malam. Bencana yang dipicu hujan berintensitas sedang hingga lebat dan angin kencang itu tersebar di sejumlah kecamatan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas mencatat, kejadian tersebut terdiri atas 43 tanah longsor, 11 banjir, dan satu peristiwa akibat cuaca ekstrem berupa angin kencang.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Banyumas Abdul Ladjis mengatakan berdasarkan laporan sementara hingga Sabtu (28/11) pukul 10.00 WIB, puluhan bencana tersebut mengakibatkan kerusakan rumah warga, fasilitas umum, serta sejumlah akses jalan.

"Sebagian besar kejadian berupa tanah longsor yang tersebar di sejumlah kecamatan. Dampaknya antara lain rumah warga mengalami kerusakan, sejumlah ruas jalan desa dan kabupaten tertutup material longsor, serta beberapa fasilitas umum terdampak," kata Abdul, Sabtu (28/11).

Dia menjelaskan bencana terjadi setelah hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi mengguyur wilayah Banyumas pada Jumat malam.

Tanah longsor dilaporkan terjadi di Kecamatan Patikraja, Kebasen, Somagede, Kemranjen, Banyumas, Sumpiuh, Rawalo, Pekuncen, dan Jatilawang.

Sementara itu, banjir melanda Kecamatan Kebasen, Kemranjen, Banyumas, dan Sumpiuh. Adapun kejadian angin kencang dilaporkan terjadi di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen.

Di Kecamatan Somagede, longsor terjadi di sejumlah desa, yakni Kemawi, Klinting, Kanding, Tanggeran, dan Piasa Kulon. Peristiwa tersebut menyebabkan kerusakan rumah warga serta menutup akses jalan lingkungan, jalan desa, hingga jalan kabupaten.