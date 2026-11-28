jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 21 sepeda motor diamankan Polrestabes Semarang dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang menyasar potensi balap liar di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Sabtu (28/11) dini hari.

Penindakan tersebut merupakan bagian dari Operasi Zebra Candi 2026 yang digelar untuk meningkatkan kedisiplinan pengendara sekaligus mencegah kecelakaan lalu lintas.

Kasat Lantas Polrestabes Semarang AKBP Hendry Ibnu Indarto mengatakan kegiatan itu dilakukan sebagai upaya menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di salah satu ruas jalan utama di Ibu Kota Jawa Tengah tersebut.

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"Penindakan yang merupakan bagian dari Operasi Zebra Candi 2026 ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas, mencegah potensi kecelakaan, serta mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas," kata Hendry.

Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pemantauan terhadap aktivitas pengendara di lokasi. Polisi kemudian menindak pelanggaran lalu lintas yang terlihat secara langsung atau kasatmata.

Pengendara yang terjaring penindakan dikenai sanksi tilang. Sebanyak 21 sepeda motor turut diamankan dalam kegiatan tersebut.

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Hendry menegaskan pelaksanaan Operasi Zebra Candi 2026 tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi. Kepolisian juga berupaya menumbuhkan kesadaran masyarakat agar mematuhi aturan dan mengutamakan keselamatan selama berkendara.

"Kami ingin mengingatkan masyarakat bahwa keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab bersama," ujarnya.