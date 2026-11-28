jateng.jpnn.com, CILACAP - Sebanyak 432 rumah di Kecamatan Kroya dan sekitarnya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, terdampak banjir setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut pada Jumat (27/11) malam.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap mencatat banjir tersebut berdampak terhadap 1.555 jiwa. Selain curah hujan tinggi, jebolnya tanggul Sungai Kali Minyak turut menyebabkan air mengalir ke permukiman warga.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap Taryo mengatakan hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat terjadi di wilayah Kroya sejak pukul 20.00 WIB hingga 21.30 WIB.

"Berdasarkan hasil kaji cepat, banjir merendam sejumlah permukiman warga dengan ketinggian air bervariasi antara 10 hingga 60 centimeter," kata Taryo, Sabtu (28/11).

Dampak terparah terjadi di Dusun Pecangakan, Desa Mujur Lor. Di lokasi tersebut, sebanyak 427 rumah yang dihuni 510 keluarga atau 1.530 jiwa terdampak banjir.

Sementara itu, lima rumah di Dusun Karang, RT 09 RW 06, Desa Gentasari, juga terendam. Banjir di lokasi tersebut berdampak terhadap lima keluarga atau 25 jiwa.

"Dengan demikian total rumah terdampak di kedua wilayah tersebut mencapai 432 unit dengan jumlah 1.555 jiwa," ujarnya.

Selain permukiman, genangan air juga mengganggu sejumlah fasilitas dan akses jalan. Jalan Provinsi Kroya-Buntu terendam dengan ketinggian air sekitar 20 sentimeter. Meski demikian, jalur tersebut masih bisa dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.