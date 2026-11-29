jateng.jpnn.com, SEMARANG - Konsistensi membantu masyarakat terus dijaga drg Yoshita FISID melalui bakti sosial yang digelar selama lima tahun berturut-turut. Tak hanya menyediakan layanan pencabutan dan penambalan gigi gratis, kegiatan itu juga disertai pembagian sembako bagi warga yang membutuhkan.

Bakti sosial itu digelar kembali di Jalan Puspowarno Nomor 58, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (28/11). Sejak pukul 07.30 WIB, warga mulai berdatangan untuk memanfaatkan layanan kesehatan gigi maupun bantuan kebutuhan pokok.

Yoshita, pemilik Quality Dental Care di Jalan Puspanjolo Barat Raya Nomor 56, Bojongsalaman, Kecamatan Semarang Barat mengatakan agenda rutin tiap tahun itu menjadi upayanya membantu masyarakat sekitar maupun warga lain yang membutuhkan.

“Tujuan dari bakti sosial ini adalah untuk membantu masyarakat sekitar dan masyarakat luas yang membutuhkan,” katanya.

Tahun ini, dia menargetkan sekitar 100 penerima manfaat. Jumlah itu lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 200 orang.

Meski demikian, baksos tetap berjalan dengan menyesuaikan kemampuan dan sumber daya yang tersedia. Yoshita berharap bakti sosial tersebut dapat terus berlangsung pada tahun-tahun mendatang sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih banyak masyarakat.

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Bantuan yang diberikan menyasar dua kebutuhan masyarakat sekaligus, yakni akses pelayanan kesehatan gigi dan kebutuhan pangan. Warga dapat memanfaatkan layanan pencabutan maupun penambalan gigi tanpa biaya, sekaligus memperoleh paket sembako berisi sejumlah kebutuhan pokok.

Bagi warga dengan penghasilan terbatas, kedua bantuan tersebut memiliki manfaat yang berbeda, tetapi sama-sama membantu meringankan beban sehari-hari. Perawatan gigi yang selama ini mungkin tertunda dapat dilakukan, sementara paket sembako membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga.