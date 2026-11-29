jateng.jpnn.com, BANJARNEGARA - Satu korban longsor di Dusun Muntang, Desa Panerusan Wetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Sementara itu, enam warga yang masih tertimbun material longsor di Desa Gumelem Kulon masih dalam pencarian.

Korban bernama Warti (60) ditemukan dan dievakuasi tim SAR pada Sabtu (28/11) pukul 12.05. Pencarian terhadap enam korban lainnya di Gumelem Kulon masih menghadapi kendala akses jalan yang terputus hingga keterbatasan peralatan.

“Pukul 12.05 tadi siang tim berhasil menemukan dan mengevakuasi Ibu Warti dalam keadaan meninggal dunia, jadi masih ada enam lagi yang harus tim cari dan temukan,” kata Kepala Kantor SAR Semarang Kamal Riswandi, Minggu (29/11).

Pencarian terhadap enam korban di Desa Gumelem Kulon dibagi menjadi dua sektor. Sektor pertama berada di Dusun Plendean, dengan tiga korban yang merupakan satu keluarga, yakni Raminem (24), Misbahul Munir (28), dan Yasa (4).

Sementara itu, sektor kedua berada di Dusun Gunung Duwur. Di lokasi tersebut, tim mencari tiga korban atas nama Sunarta (67), Raswi (67), dan Nasrulloh (28).

Kamal mengatakan tim menghadapi kendala berbeda di masing-masing sektor. Di Dusun Plendean, keterbatasan peralatan menjadi hambatan dalam proses pencarian korban.

Adapun di Dusun Gunung Duwur, akses jalan utama menuju lokasi terputus. Tim harus menjangkau titik pencarian dengan menuruni lereng yang curam karena jalur menuju lokasi tidak dapat dilalui.

“Untuk sektor satu tim mengalami kendala di minimnya peralatan, sedangkan di sektor dua, akses jalan utama ke lokasi terputus, sedangkan untuk ke titik pencarian aksesnya sangat curam, tim harus menuruni lereng karena jalan satu-satunya terputus,” ujarnya.