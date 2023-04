Lebaran 2023, Bandara Ahmad Yani Semarang Tambah 12 Extra Flight

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang membuka Posko Terpadu Angkutan Udara 2023, Jumat (14/4). Posko Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah ini akan dibuka selama 19 hari sejak 14 April sampai dengan 2 Mei mendatang.

Posko lebaran ini juga sebagai antisipasi penambahan jumlah penerbangan. Termasuk perpanjangan jam operasional bandara menjadi pukul 07.00 WIB hingga 20.00 WIB selama periode libur lebaran berlangsung.

"Tujuannya untuk memastikan operasional Bandar Udara selama periode lebaran ini dapat berjalan dengan lancar, selamat, aman dan nyaman," kata General Manager Kantor Cabang PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang, Hardi Ariyanto.

Pihaknya memperkirakan akan nada peningkatan jumlah penumpang. Perkiraan puncak arus mudik akan terjadi pada 19 April 2023 dengan perkiraan penumpang sekitar 8.400 orang.

"Arus balik diperkirakan pada tanggal 25 April 2023 dengan perkiraan penumpang sekitar 8.700 orang," ujarnya.

Pada periode libur Lebaran 2023, di Bandara Ahmad Yani sudah terdapat 12 pengajuan extra flight berbagai rute tujuan dari empat maksapai. Terdapat rute ke kota Makassar, Balikpapan, Banjarmasin, Pangkalanbun dan Jakarta.

"Pada periode normal, rata-rata harian untuk pergerakan trafik pesawat sebanyak 45 pesawat per harinya, penumpang rata-rata sebanyak 5.291 orang per hari dan kargo sebanyak 28.261 kilogram per hari," ujarnya.

Sebagai informasi tambahan, hingga saat ini syarat perjalanan yang berlaku masih mengacu kepada Surat Edaran Kementerian Perhubungan No. 82 Tahun 2022.