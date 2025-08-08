JPNN.com

Jumat, 08 Agustus 2025 – 19:31 WIB
Polisi Penembak Mati Siswa SMK Divonis 15 Tahun Penjara, Begini Respons Keluarga Korban - JPNN.com Jateng
Keluarga Gamma Rizkynatta Oktavandy saat menyaksikan majelis hakim menjatuhkan vonis 15 tahun penjara terhadap terdakwa Aipda Robig Zaenudin di Pengadilan Negeri Semarang. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Isak tangis pecah di ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Semarang saat Ketua Majelis Hakim Mira Sendangsari membacakan vonis terhadap Robig Zainudin, terdakwa tunggal kasus penembakan siswa SMKN 4 Semarang, Gamma Rizkynatta Oktavandy, Jumat (8/8).

Suasana haru menyelimuti keluarga korban. Bude dan ayahanda Gamma tak kuasa membendung air mata ketika hakim menjatuhkan pidana penjara 15 tahun serta denda Rp 200 juta kepada Robig.

Ayah korban, Andi Prabowo, mengaku perasaannya bercampur antara haru dan lega.

"Saya sangat terharu. Saya sangat berterima kasih," ujarnya dengan mata berkaca-kaca usai sidang.

Kuasa hukum korban, Zainal Abidin Petir menyampaikan pihak keluarga merasa puas karena majelis hakim mengabulkan tuntutan jaksa secara penuh.

"Pasti kami semua terharu, bangga juga. Nyatanya majelis hakim berani memberi vonis maksimal kepada Robig. Ini menjadi sesuatu yang melegakan," ujarnya.

Zainal secara khusus memuji Ketua Majelis Hakim Mira Sendangsari.

Menurutnya, hakim telah menunjukkan kinerja yang sangat baik, profesional dan berani karena mempertimbangkan rasa keadilan serta fakta-fakta persidangan.

Begini respons keluarga korban setelah polisi penembak mati siswa SMK Semarang divonis 15 tahun penjara.
