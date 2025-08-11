Arne Slot Cemas, Pertahanan Liverpool Gampang Ditembus

JPNN.com

Senin, 11 Agustus 2025 – 09:15 WIB
Liverpool menelan kekalahan dari Crystal Palace di ajang Community Shield, Minggu (10/8). Foto: liverpoolfc.com

jateng.jpnn.com, LIVERPOOL - Pelatih Liverpool Arne Slot terang-terangan khawatir melihat rapuhnya benteng pertahanan The Reds.

Kekalahan dari Crystal Palace di ajang Community Shield, Minggu (10/8), jadi alarm keras jelang pembukaan Liga Inggris melawan Bournemouth di Anfield, Jumat (16/8).

Meski sepanjang laga pramusim timnya banyak peluang, Slot geram karena gawang Liverpool tetap jebol.

“Kami tidak kebobolan banyak peluang, tetapi kami kebobolan gol,” ujarnya di situs resmi klub.

Liverpool sebenarnya agresif di bursa transfer. Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong, hingga Milos Kerkez sudah mendarat di Anfield.

Namun, Slot menilai barisan belakang masih perlu adaptasi, baik secara ofensif maupun defensif.

“Sekarang kami lebih baik dalam menciptakan peluang dibanding musim lalu. Namun, kekuatan kami musim lalu adalah sering menang tipis karena bisa clean sheet atau hanya kebobolan satu gol,” tegas pelatih asal Belanda itu.

Kekalahan di Community Shield menjadi peringatan dini bagi The Reds. Jika tak segera membenahi pertahanan, start mereka di musim baru bisa langsung tersandung. (Antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Danang Diska Atmaja

Sumber Antara
