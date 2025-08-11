Ulah Kampungan Suporter Persis Solo di Markas Madura United Picu Kerusuhan, Akhirnya Ditangkap

jateng.jpnn.com, MADURA - Laga panas BRI Super League 2025/2026 antara Madura United FC kontra Persis Solo di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Sabtu (9/8) malam, diwarnai kericuhan.

Polres Pamekasan pun bergerak cepat menangkap provokator yang diduga memicu insiden tersebut.

Kasi Humas Polres Pamekasan AKP Jupriadi mengungkapkan, pelaku berinisial EYP (20), warga Desa Ngabean, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar.

“Pelaku adalah suporter Persis Solo yang saat datang ke stadion sudah dalam kondisi mabuk minuman keras jenis ciu,” kata Jupriadi, Minggu malam.

Kericuhan pecah ketika Persis Solo unggul 0-2 atas tuan rumah. Dari tribun tamu terdengar teriakan bernada provokasi yang menyulut emosi pendukung Madura United yang berada di tribun bersebelahan.

“Beruntung petugas cepat bergerak, sehingga situasi bisa segera diredam,” ujarnya.

Jupriadi menegaskan, polisi akan mengusut tuntas kasus ini. Ia mengimbau semua pihak menahan diri dan menghindari tindakan yang merusak persaudaraan antarpendukung sepak bola.

“Pamekasan menjunjung tinggi nilai agama dan budaya. Kami mengajak masyarakat menjauhi minuman keras demi menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial,” tandasnya.