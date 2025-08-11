JPNN.com

JPNN.com Jateng Kriminal Ulah Kampungan Suporter Persis Solo di Markas Madura United Picu Kerusuhan, Akhirnya Ditangkap

Ulah Kampungan Suporter Persis Solo di Markas Madura United Picu Kerusuhan, Akhirnya Ditangkap

Senin, 11 Agustus 2025 – 10:00 WIB
Ulah Kampungan Suporter Persis Solo di Markas Madura United Picu Kerusuhan, Akhirnya Ditangkap - JPNN.com Jateng
Situasi di lokasi suporter Persis Solo di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Sabtu (9/8/2025) malam. Foto: ANTARA/ Abd. Aziz

jateng.jpnn.com, MADURA - Laga panas BRI Super League 2025/2026 antara Madura United FC kontra Persis Solo di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Sabtu (9/8) malam, diwarnai kericuhan.

Polres Pamekasan pun bergerak cepat menangkap provokator yang diduga memicu insiden tersebut.

Kasi Humas Polres Pamekasan AKP Jupriadi mengungkapkan, pelaku berinisial EYP (20), warga Desa Ngabean, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar.

Baca Juga:

“Pelaku adalah suporter Persis Solo yang saat datang ke stadion sudah dalam kondisi mabuk minuman keras jenis ciu,” kata Jupriadi, Minggu malam.

Kericuhan pecah ketika Persis Solo unggul 0-2 atas tuan rumah. Dari tribun tamu terdengar teriakan bernada provokasi yang menyulut emosi pendukung Madura United yang berada di tribun bersebelahan.

“Beruntung petugas cepat bergerak, sehingga situasi bisa segera diredam,” ujarnya.

Baca Juga:

Jupriadi menegaskan, polisi akan mengusut tuntas kasus ini. Ia mengimbau semua pihak menahan diri dan menghindari tindakan yang merusak persaudaraan antarpendukung sepak bola.

“Pamekasan menjunjung tinggi nilai agama dan budaya. Kami mengajak masyarakat menjauhi minuman keras demi menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial,” tandasnya.

Laga panas BRI Super League 2025/2026 antara Madura United FC kontra Persis Solo di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Sabtu (9/8), diwarnai kericuhan.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   suporter persis persis solo madura united madura united vs persis solo kericuhan super league

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU