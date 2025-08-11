Pengeroyokan Brutal di Semarang, Korban Dibacok & Dihantam Batu Bata, 1 Tewas

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Tiga pemuda menjadi korban penyerangan sekelompok orang di Jalan Arteri Soekarno-Hatta Kota Semarang, Minggu (10/8) dini hari.

Satu korban tewas di lokasi, sementara dua lainnya mengalami luka berat.

Peristiwa terjadi sekitar pukul 03.00 WIB di depan kantor FIF Grup.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, ketiga korban tengah melaju dengan sepeda motor berboncengan tiga.

Saat melintas di lokasi, mereka tiba-tiba dihadang oleh sekelompok orang dalam jumlah banyak.

Para pelaku diduga langsung mengeroyok dan menyerang korban menggunakan senjata tajam.

Selain dibacok, korban juga diduga dihantam batu bata hingga mengalami luka parah, terutama di bagian kepala.

Kasatreskrim Polrestabes Semarang AKBP Andika Dharma Sena membenarkan kejadian tersebut. Pihaknya masih menyelidiki motif dan pelaku penyerangan.