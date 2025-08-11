Satu Pemuda Tewas Dikeroyok di Semarang, 8 Orang Diamankan

JPNN.com

Senin, 11 Agustus 2025 – 21:34 WIB
Lokasi kejadian ditemukan tiga korban diduga pengeroyokan, satu dinyatakan tewas di Jalan Soekarno-Hatta Kota Semarang, Jawa Tengah. FOTO: Source for JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Polisi mengamankan delapan orang terkait kasus penyerangan terhadap pengendara motor di Jalan Arteri Soekarno-Hatta Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng).

Kasatreskrim Polrestabes Semarang AKBP Andika Dharma Sena mengatakan para terduga pelaku ditangkap Unit Jatanras di Jalan Majapahit pada Minggu (10/8) malam.

Mereka langsung dibawa ke Mapolrestabes Semarang untuk menjalani pemeriksaan.

"Kami amankan beberapa orang, masih kami dalami dulu. Untuk pelaku masih kita periksa," ujar Andika kepada wartawan.

Berdasarkan informasi awal, dua dari delapan orang tersebut diduga menjadi aktor utama penyerangan dengan menggunakan stik golf.

Enam lainnya disebut hanya ikut berkonvoi mengendarai sepeda motor dan tidak terlibat langsung dalam aksi kekerasan tersebut.

Sebelumnya diberitakan, tiga pemuda menjadi korban penyerangan sekelompok orang di Jalan Arteri Soekarno-Hatta Kota Semarang, Minggu (10/8) dini hari.

Satu korban tewas di lokasi, sementara dua lainnya mengalami luka berat.

Delapan orang diamankan polisi buntut penyerangan brutal di Kota Semarang.
