Penemuan Mayat di Sumur Gegerkan Warga Batang, Polisi Tangkap 3 Pemuda

jateng.jpnn.com, BATANG - Polisi mengungkap kasus pembunuhan sadis yang mayatnya dibuang ke dalam sumur di Wonotunggal, Batang, Jawa Tengah. Tiga pelaku yang diduga menghabisi nyawa korban berhasil dibekuk.

Kapolres Batang AKBP Edi Rahmat Mulyana mengungkapkan pembunuhan ini bermula dari rasa cemburu AT alias Casmo (23) kepada pacarnya, LLS (22), yang mendapat pesan lewat media sosial dari korban Ahmad Mughni Sodik (25), warga Kabupaten Pekalongan.

Bukan hanya cemburu, AT bahkan nekat membalas pesan itu dengan akun sang pacar dan mengajak korban bertemu di belakang pasar Wonotunggal. Tanpa curiga, korban datang ke lokasi.

Namun, bukannya bertemu untuk bicara, korban justru ditantang duel. AT sudah menyiapkan dua rekannya, Sgy (29) dan Yog (19), untuk berjaga. Duel berlangsung singkat, korban kalah, lalu dipukuli hingga pingsan.

“Korban kemudian dibuang ke dalam sumur yang jaraknya tak jauh dari lokasi. Sepeda motor dan HP korban dibawa kabur,” kata AKBP Edi, Senin (11/8).

Aksi itu terungkap setelah autopsi di RSUD Batang memastikan identitas korban. Polisi menelusuri barang bukti dan menemukan motor korban yang sudah digadaikan oleh pelaku.

AT dan Sgy ditangkap di rumahnya di Wonotunggal, sedangkan Yog dibekuk di Bandung, Jawa Barat.

Ketiganya kini dijerat Pasal 338, 365, dan 170 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Penyidikan masih berlanjut. (antara/jpnn)