Sadis! Balita di Cilacap Dibunuh Kekasih Ibunya

jateng.jpnn.com, CILACAP - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Cilacap menetapkan dua tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap balita berinisial AKA (3) di Kecamatan Wanareja, Cilacap, Jawa Tengah.

Keduanya adalah FI (21), pria asal Aceh yang menjadi kekasih ibu korban, dan RI (23), ibu kandung korban.

Kasus ini terungkap setelah ayah korban, BK, melapor ke Polsek Wanareja karena curiga dengan kematian anaknya.

"Dari penyelidikan, kami menemukan bukti mengarah pada FI sebagai pelaku," kata Kasatreskrim Polresta Cilacap Kompol Guntar Arif Setiyoko, Rabu (13/8).

FI yang bekerja di koperasi harian mengenal RI sebagai nasabah, hingga hubungan keduanya makin dekat.

Awalnya, FI mengaku korban jatuh dari motor di kebun karet, sementara RI menyebut anaknya jatuh di samping rumah. Ketidaksesuaian keterangan ini membuat polisi mendalami kasus.

Baca Juga: Empat Anggota Geng Motor jadi Tersangka Pembunuhan Remaja di Cilacap

Hasil rekonstruksi mengungkap RI mengizinkan FI membawa AKA ke kebun karet untuk bermain. Di sana, FI memukul, melempar korban dari ketinggian 2 meter, lalu mencekik hingga tewas.

Motifnya, pelaku merasa terganggu dengan keberadaan korban yang dianggap menghalangi hubungannya dengan sang ibu.