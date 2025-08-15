JPNN.com

JPNN.com Jateng Kriminal Sadis! Balita di Cilacap Dibunuh Kekasih Ibunya

Sadis! Balita di Cilacap Dibunuh Kekasih Ibunya

Jumat, 15 Agustus 2025 – 00:00 WIB
Sadis! Balita di Cilacap Dibunuh Kekasih Ibunya - JPNN.com Jateng
Kasatreskrim Polresta Cilacap Kompol Guntar Arif Setiyoko. ANTARA/Sumarwoto

jateng.jpnn.com, CILACAP - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Cilacap menetapkan dua tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap balita berinisial AKA (3) di Kecamatan Wanareja, Cilacap, Jawa Tengah.

Keduanya adalah FI (21), pria asal Aceh yang menjadi kekasih ibu korban, dan RI (23), ibu kandung korban.

Kasus ini terungkap setelah ayah korban, BK, melapor ke Polsek Wanareja karena curiga dengan kematian anaknya.

Baca Juga:

"Dari penyelidikan, kami menemukan bukti mengarah pada FI sebagai pelaku," kata Kasatreskrim Polresta Cilacap Kompol Guntar Arif Setiyoko, Rabu (13/8).

FI yang bekerja di koperasi harian mengenal RI sebagai nasabah, hingga hubungan keduanya makin dekat.

Awalnya, FI mengaku korban jatuh dari motor di kebun karet, sementara RI menyebut anaknya jatuh di samping rumah. Ketidaksesuaian keterangan ini membuat polisi mendalami kasus.

Baca Juga:

Hasil rekonstruksi mengungkap RI mengizinkan FI membawa AKA ke kebun karet untuk bermain. Di sana, FI memukul, melempar korban dari ketinggian 2 meter, lalu mencekik hingga tewas.

Motifnya, pelaku merasa terganggu dengan keberadaan korban yang dianggap menghalangi hubungannya dengan sang ibu.

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Cilacap menetapkan dua tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap balita berinisial AKA (3) di Kecamatan Wanare
Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   pembunuhan pembunuhan berencena balita cilacap

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU