Kasus Karaoke Striptis Semarang, Ketua Hanura Jateng Diborgol, Dilimpahkan ke Kejari

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Ketua DPD Partai Hanura Jawa Tengah Bambang Raya resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang, Jumat (15/8).

Bambang Raya diduga terlibat kasus striptis dan prostitusi di Mansion Executive Karaoke, Kota Semarang.

Pelimpahan ini dilakukan setelah penyidik Polda Jawa Tengah menyerahkan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan.

Seusai proses administrasi, Bambang Raya yang mengenakan rompi tahanan oranye dibawa ke Lapas Kelas I Semarang untuk menjalani penahanan.

“Pak Bambang orak salah (tidak salah, red),” ujarnya saat digiring petugas dengan tangan terborgol.

Dia menyatakan akan membuktikan ketidakbersalahannya dalam persidangan yang akan digelar beberapa hari mendatang.

“Nanti dibuktikan di pengadilan,” kata Ketua Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (Forki) Jawa Tengah tersebut.

Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Semarang Sarwanto mengatakan telah menerima sejumlah barang bukti dari penyidik.