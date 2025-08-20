Anak Bunuh Ibu Kandung di Wonogiri, Polisi Dalami Dugaan Gangguan Kejiwaan

jateng.jpnn.com, WONOGIRI - Tragedi memilukan terjadi di Dusun Mendongan, Desa Karanglor, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.

Seorang anak bernama Dwi Utomo (38) ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan terhadap ibu kandungnya, Semi Rahayu (61).

Peristiwa itu berlangsung pada Kamis (14/8) sore. Pelaku diduga menghabisi nyawa sang ibu dengan sebilah senjata tajam jenis mandau.

"Pelaku menggunakan senjata tajam jenis mandau dan mengakibatkan luka serius pada bagian kepala, wajah dan leher hingga menyebabkan korban meninggal dunia di tempat," ujar Dirreskrimum Polda Jateng Kombes Dwi Subagio dalam keterangan pers, Rabu (20/8).

Warga yang curiga karena rumah dalam kondisi gelap kemudian menemukan korban sudah tidak bernyawa.

Polisi bersama tim medis segera memeriksa lokasi kejadian. Dari lokasi, petugas mengamankan barang bukti berupa sebilah mandau dan pakaian korban.

Hasil penyelidikan awal mengindikasikan pelaku mengalami gangguan kejiwaan.

Saat ini, Dwi Utomo menjalani observasi di RSJD Surakarta untuk memastikan kondisi mentalnya.