JPNN.com

JPNN.com Jateng Kriminal Anak Bunuh Ibu Kandung di Wonogiri, Polisi Dalami Dugaan Gangguan Kejiwaan

Anak Bunuh Ibu Kandung di Wonogiri, Polisi Dalami Dugaan Gangguan Kejiwaan

Rabu, 20 Agustus 2025 – 20:10 WIB
Anak Bunuh Ibu Kandung di Wonogiri, Polisi Dalami Dugaan Gangguan Kejiwaan - JPNN.com Jateng
Ilustrasi pembunuhan. GRAFIS: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, WONOGIRI - Tragedi memilukan terjadi di Dusun Mendongan, Desa Karanglor, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.

Seorang anak bernama Dwi Utomo (38) ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan terhadap ibu kandungnya, Semi Rahayu (61).

Peristiwa itu berlangsung pada Kamis (14/8) sore. Pelaku diduga menghabisi nyawa sang ibu dengan sebilah senjata tajam jenis mandau.

Baca Juga:

"Pelaku menggunakan senjata tajam jenis mandau dan mengakibatkan luka serius pada bagian kepala, wajah dan leher hingga menyebabkan korban meninggal dunia di tempat," ujar Dirreskrimum Polda Jateng Kombes Dwi Subagio dalam keterangan pers, Rabu (20/8).

Warga yang curiga karena rumah dalam kondisi gelap kemudian menemukan korban sudah tidak bernyawa.

Polisi bersama tim medis segera memeriksa lokasi kejadian. Dari lokasi, petugas mengamankan barang bukti berupa sebilah mandau dan pakaian korban.

Baca Juga:

Hasil penyelidikan awal mengindikasikan pelaku mengalami gangguan kejiwaan.

Saat ini, Dwi Utomo menjalani observasi di RSJD Surakarta untuk memastikan kondisi mentalnya.

Polisi masih mendalami gangguan kejiwaan anak yang membunuh ibu kandungnya di Wonogiri.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   polda jateng pembunuhan wonogiri ODGJ anak bunuh ibu rsjd surakarta ibu kandung

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU