Jurnalis di Grobogan Dihadang Dua Pria Misterius, Dibacok hingga Kepala Retak

jateng.jpnn.com, GROBOGAN - Aksi kekerasan terhadap jurnalis kembali terjadi.

Manik Priyo Prabowo (38), kontributor iNews Media Group dan MNC Portal Indonesia, menjadi korban pembacokan oleh dua pria tak dikenal di Desa Tanggungharjo, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Jumat (15/8) malam.

Peristiwa itu terjadi saat Manik pulang dari sebuah kedai kopi. Baru sekitar 200 meter menempuh perjalanan, dia merasa dibuntuti sepeda motor.

Saat kondisi jalan sepi, dua pelaku mendekat dan langsung memepet kendaraannya.

Satu di antara pelaku yang tidak mengenakan helm tiba-tiba mengayunkan senjata tajam yang diduga parang ke arah kepala Manik. Serangan itu mengenai bagian belakang kepalanya.

“Waktu itu helm masih saya pegang, belum sempat saya pakai. Tiba-tiba kepala saya dibacok benda tajam, saya juga ditendang sampai jatuh,” ujar Manik, Rabu (20/8).

Sebelum kabur, pelaku juga sempat melontarkan kata-kata kasar. Akibat serangan itu, kepala bagian belakang Manik robek sepanjang sembilan sentimeter hingga menyebabkan retakan pada tulang tengkoraknya.

“Ini jelas perencanaan untuk melukai atau menghabisi saya. Saya sama sekali tidak kenal kedua pria itu,” katanya.