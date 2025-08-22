JPNN.com

Polisi Tangkap Pria Pelaku Percobaan Penculikan Siswi SD di Semarang

Jumat, 22 Agustus 2025 – 13:46 WIB
Polisi Tangkap Pria Pelaku Percobaan Penculikan Siswi SD di Semarang
Septian Candra, mengenakan baju putih dengan tangan terborgol, pelaku percobaan penculikan terhadap siswi kelas VI SD Negeri Pakintelan 2, Kota Semarang. FOTO: Humas Polrestabes Semarang.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Aparat kepolisian membekuk pelaku percobaan penculikan terhadap siswi kelas VI SD Negeri Pakintelan 2, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng).

Pelaku diketahui bernama Septian Candra (29), warga Kelurahan Pakintelan, Kecamatan Gunungpati.

Dia ditangkap di rumahnya pada Kamis (21/8) sore.

“Iya kami amankan pelaku, satu orang inisial SC (Septian Canda, red),” ujar Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Andika Dharma Sena, Jumat (22/8).

AKBP Andika menjelaskan motif pelaku melakukan aksinya adalah untuk mencabuli korban.

Beruntung, korban berhasil meloloskan diri sebelum niat pelaku terwujud.

“Untuk saat ini motifnya cabul dan korban sempat dilecehkan,” katanya.

Polisi masih mendalami kasus tersebut, termasuk kemungkinan pelaku pernah melakukan perbuatan serupa di lokasi lain.

Pelaku percobaan penculikan siswi SD di Semarang telah ditangkap. Begini keterangan polisi.
