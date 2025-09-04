2 ASN Terjerat Kasus Korupsi Penambangan Liar di Lahan Bulog Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang tengah membongkar kasus dugaan korupsi penambangan liar di lahan milik Perum Bulog Subdivre Randugarut, Semarang.

Nilai kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp4,6 miliar.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kota Semarang Agus Sunaryo menyampaikan sudah ada tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Dua di antaranya aparatur sipil negara (ASN), satu lagi pihak swasta,” ungkap Agus di Semarang, Kamis (4/9).

Modus yang dijalankan para tersangka adalah menambang bahan galian golongan C di atas tanah milik Bulog.

Salah satu tersangka diketahui merupakan pimpinan perusahaan yang mengantongi izin usaha pertambangan, sementara dua ASN itu merupakan pejabat yang menerbitkan izin tersebut.

“Lahan itu milik Bulog, bukan untuk ditambang,” tegas Agus.

Dari hasil penyidikan, sekitar 155 ribu meter kubik tanah di area Bulog digali dan dijual sepanjang 2015-2018. Akibatnya, negara mengalami kerugian hingga Rp4,5 miliar.