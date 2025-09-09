Bawa Kabur Rp 10 Miliar, Sopir BPD Jateng Langsung Beli Mobil dan Rumah

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Setelah membawa kabur uang senilai Rp 10 miliar, sopir Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (BPD Bank Jateng) bernama Anggun alias AT langsung membeli mobil dan rumah.

"Yang pertama Rp 300 juta sekian beli mobil, beli HP, dan DP rumah Rp 70 juta," kata Wakapolresta Surakarta AKBP Sigit saat konferensi pers di Mapolda Jateng, Selasa (9/9).

AKBP Sigit menjelaskan Anggun nekat melakukan aksi itu dengan motif ekonomi. Polisi juga menangkap seorang pelaku lain berinisial DS yang berperan membantu dalam pelarian.

Polisi menemukan bahwa uang tersebut masih terbungkus rapi dalam pecahan Rp 1 miliar per paket, seperti standar bank.

"Barang bukti ditemukan kamar rumah yang baru diberi uang muka," kata AKBP Sigit.

Kasus ini berawal pada Senin, 1 September 2025. Saat itu pelapor bersama pengawal bernama Triyatno dan sopir Anggun menggunakan mobil dinas Toyota Avanza hitam metalik berpelat H-1959-UF.

Mereka berangkat dari Bank Jateng Cabang Wonogiri menuju Bank Jateng Surakarta untuk penambahan likuiditas sebesar Rp 11 miliar.

Rombongan terlebih dahulu mengambil Rp 6 miliar di Bank Indonesia, lalu melanjutkan ke Bank Jateng Surakarta.