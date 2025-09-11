Polres Wonosobo Bongkar Sindikat Pengedar Uang Palsu, Dua Warga Cilacap Diciduk

jateng.jpnn.com, WONOSOBO - Polres Wonosobo akhirnya membongkar praktik pengedar dan pembuat uang palsu yang meresahkan di Jawa Tengah.

Dua pria asal Kabupaten Cilacap berinisial S dan BW kini harus meringkuk di tahanan Polres Wonosobo.

Kapolres Wonosobo AKBP Kasim Akbar Bantilan mengatakan kasus ini terungkap setelah tersangka S kedapatan mengedarkan uang palsu di Pasar Kertek pada 4 September 2025.

Baca Juga: Empat Perusuh Ditahan Seusai Robohkan Pintu Gerbang DPRD Temanggung

“Dari tangan para pelaku, petugas mengamankan 109 lembar pecahan Rp100 ribu dan 50 lembar pecahan Rp50 ribu yang belum sempat diedarkan. Totalnya senilai Rp13,4 juta,” kata Kasim, Rabu (10/9).

Tak hanya itu, polisi juga menyita perlengkapan untuk mencetak uang palsu, mulai printer, sablon, cat, hingga kertas.

Menurut Kasim, sindikat ini bukan pemain baru.

Mereka disebut sudah beraksi sejak awal 2025, menyebarkan uang palsu di kawasan Banyumas dan Wonosobo.

“Ancaman hukumannya berat, maksimal 15 tahun penjara sesuai pasal 36 ayat 3 juncto pasal 26 ayat 3 UU Mata Uang,” tegasnya.