Anggota TNI di Wonosobo Tewas Ditusuk Saat Melerei Keributan di Restoran

jateng.jpnn.com, WONOSOBO - Tragedi berdarah terjadi di sebuah restoran di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Seorang anggota Kodim 0707/Wonosobo Serda RS tewas akibat luka tusuk saat berusaha melerai pertikaian, Sabtu (13/9) malam.

Kepala Penerangan Kodam IV/Diponegoro Kolonel Andy Soelistyo menyebutkan korban awalnya datang ke Resto Shaka di Desa Jolontoro untuk makan malam usai bertugas memantau wilayah.

Menjelang tengah malam, Serda RS mendengar keributan antara seorang pengunjung dengan petugas restoran. Dia pun berinisiatif melerai dan mengarahkan pengunjung berinisial I itu menuju area parkir.

Namun, situasi berubah mencekam. Pelaku justru menuju mobilnya, mengambil senjata tajam, lalu menyerang korban dari belakang hingga melukai bagian wajah.

“Setelah menyerang korban, pelaku langsung kabur menggunakan mobil,” ujar Andy, Minggu (14/9).

Korban sempat mendapat pertolongan dari pengunjung dan petugas restoran sebelum dilarikan ke rumah sakit.

Sayangnya, nyawa Serda RS tak tertolong dan ia dinyatakan meninggal dunia pada Sabtu dini hari.

Saat ini Polisi Militer Kodam IV/Diponegoro bersama Polres Wonosobo tengah memburu pelaku dan menyelidiki peristiwa tragis tersebut. (antara/jpnn)