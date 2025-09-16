Polda Jateng Selidiki Dugaan Penganiayaan Dokter oleh Dosen Unissula Semarang

JPNN.com

Selasa, 16 September 2025 – 07:27 WIB
Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) sedang menyelidiki aduan dugaan kasus penganiayaan yang dilakukan dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) bernama Muhammad Dias Saktiawan terhadap Astrandaya Ajie, dokter anestesia di Rumah Sakit Islam (RSI) Sultan Agung Semarang.

Aduan tersebut dilayangkan oleh korban ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jateng pada Jumat (12/9) kemarin. Kini Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jateng sedang menyelidikinya.

"Yang bersangkutan dr Astra sudah buat surat pengaduan ke Ditreskrimum Polda Jateng," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jateng Komisaris Besar (Kombes) Artanto dikonfirmasi JPNN.com, Selasa (16/9).

Kombes Artanto menyatakan penyelidikan kasus yang sedang menjadi topik perbincangan di media sosial (medsos) dilakukan serius oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jateng.

"Saat ini sedang ditangani oleh penyidik Ditreskrimum guna dilakukan penyelidikannya," kata Abiturien Akademi Kepolisian (Akpol) 1994 tersebut.

Sebelumnya, pihak dokter Astra melalui kuasa hukumnya telah mengadukan dugaan penganiayaan tersebut ke SPKT Polda Jateng.

"Kami sudah mengajukan pengaduan ke Polda Jateng," kata Wakil Ketua Tim Advokasi Keadilan Dokter Astrandaya Ajie, Hansen, Senin (15/9).

Kini, pihaknya sedang mengumpulkan bukti-bukti untuk melengkapi aduan tersebut menjadi sebuah laporan kepolisian.

