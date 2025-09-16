Bejat! Guru SMK di Batang Diduga Cabuli Siswi Sejak 2024

jateng.jpnn.com, BATANG - Kepolisian Resor Batang, Jawa Tengah, membongkar kasus dugaan tindak pelecehan seksual yang melibatkan seorang guru berinisial DM.

Oknum pengajar di salah satu SMK swasta di Kecamatan Bawang itu ditangkap setelah diduga mencabuli siswinya.

Kapolres Batang AKBP Edi Rahmat Mulyana mengungkapkan pelaku sudah ditahan sejak Senin (15/9) malam.

“Ya, kami telah menahan pelaku dalam kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur,” ujarnya di Mapolres Batang, Selasa (16/9).

Dalam aksinya, DM disebut memanfaatkan tipu muslihat, bujuk rayu, hingga ancaman untuk melancarkan perbuatannya terhadap korban.

Dugaan pelecehan ini terjadi berulang kali sejak Februari hingga Juni 2024 di lingkungan sekolah.

“Pelaku menggunakan serangkaian kebohongan dan ancaman. Korban yang masih pelajar akhirnya menjadi sasaran perbuatannya,” tambah Kapolres yang didampingi Kasatreskrim AKP Imam Muhtadi.

Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk pakaian milik korban. Atas perbuatannya, DM dijerat Pasal 81 dan/atau Pasal 82 UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman penjara minimal 5 tahun hingga 15 tahun, serta denda maksimal Rp5 miliar. (antara/jpnn)