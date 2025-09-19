Heboh Duel Pedagang Madura di Gunungpati Semarang, Warga Sempat Mengira Carok

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Warga Jalan Banaran, Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, digegerkan oleh perkelahian dua pedagang warung asal Madura pada Jumat (19/9) pagi.

Perselisihan tersebut bahkan sempat terekam video dan tersebar di media sosial.

Dalam rekaman yang diunggah akun Instagram @beritasemaranghariini, perkelahian itu digambarkan mirip carok.

Narasi yang beredar menyebut seorang korban mengalami luka di leher, sementara yang lain terluka di bagian kaki.

Darah tampak bercucuran di lokasi kejadian, tepatnya di depan Toko Sembako Madura Adi Podey Nur Hidayat, depan Pertashop Sekaran.

Pantauan JPNN.com, bercak darah masih terlihat jelas di sekitar tempat kejadian. Beberapa warga yang ditemui membenarkan adanya perkelahian tersebut.

“Saya kira awalnya kecelakaan karena ramai orang. Setelah tanya, ternyata ada yang berkelahi. Tadi juga ada ambulans datang ke sini,” kata Tri, warga sekitar.

Ketua RW 004 Kelurahan Sekaran, Kosim mengungkapkan dirinya mendapat laporan sekitar pukul 07.00 WIB dan langsung mendatangi lokasi.