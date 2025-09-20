Tahanan Kasus Pencabulan di Polsek Genuk Tewas Dianiaya Sesama Penghuni Sel

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Lapas sempit di Polsek Genuk, Kota Semarang, mendadak geger. Seorang tahanan berinisial MH ditemukan tewas seusai diduga dianiaya oleh sesama penghuni sel.

Kabar ini dibenarkan Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Artanto. Dia mengatakan korban yang masih berstatus tersangka kasus pencabulan itu menghembuskan napas terakhir beberapa hari lalu.

“Betul, korban meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sesama tahanan,” ujar Artanto di Semarang, Sabtu (20/9).

Dari penyelidikan awal, MH diduga menjadi sasaran kekerasan dua tahanan lain yang berada satu sel dengannya. Hanya saja, polisi masih menutup rapat identitas pelaku penganiayaan.

Tragedi ini langsung berbuntut panjang. Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jateng turun tangan menelisik dugaan kelalaian petugas. Kapolsek Genuk, Kanit Reskrim, hingga perwira pengawas dan anggota jaga sudah diperiksa.

“Apabila ada pelanggaran prosedur, personel akan menjalani sidang disiplin maupun kode etik,” tegas Artanto. (antara/jpnn)