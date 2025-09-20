JPNN.com

JPNN.com Jateng Kriminal Tahanan Kasus Pencabulan di Polsek Genuk Tewas Dianiaya Sesama Penghuni Sel

Tahanan Kasus Pencabulan di Polsek Genuk Tewas Dianiaya Sesama Penghuni Sel

Sabtu, 20 September 2025 – 12:16 WIB
Tahanan Kasus Pencabulan di Polsek Genuk Tewas Dianiaya Sesama Penghuni Sel - JPNN.com Jateng
Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Lapas sempit di Polsek Genuk, Kota Semarang, mendadak geger. Seorang tahanan berinisial MH ditemukan tewas seusai diduga dianiaya oleh sesama penghuni sel.

Kabar ini dibenarkan Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Artanto. Dia mengatakan korban yang masih berstatus tersangka kasus pencabulan itu menghembuskan napas terakhir beberapa hari lalu.

“Betul, korban meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sesama tahanan,” ujar Artanto di Semarang, Sabtu (20/9).

Baca Juga:

Dari penyelidikan awal, MH diduga menjadi sasaran kekerasan dua tahanan lain yang berada satu sel dengannya. Hanya saja, polisi masih menutup rapat identitas pelaku penganiayaan.

Tragedi ini langsung berbuntut panjang. Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jateng turun tangan menelisik dugaan kelalaian petugas. Kapolsek Genuk, Kanit Reskrim, hingga perwira pengawas dan anggota jaga sudah diperiksa.

“Apabila ada pelanggaran prosedur, personel akan menjalani sidang disiplin maupun kode etik,” tegas Artanto. (antara/jpnn)

Baca Juga:

Seorang tahanan berinisial MH ditemukan tewas seusai diduga dianiaya oleh sesama penghuni sel.

Redaktur & Reporter : Danang Diska Atmaja

Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   tahanan tewas polsek genuk polda jateng tewas sel penjara Penganiayaan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU