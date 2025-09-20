Berduaan dengan Janda di Kendal, Kapolsek Brangsong AKP Nundarto Dicopot

jateng.jpnn.com, KENDAL - Warga Desa Tunggulsari, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah digegerkan dengan penggerebekan terhadap polisi menginap di rumah seorang janda pada Jumat (19/9) dini hari.

Polisi itu merupakan Kapolsek Brangsong, yakni AKP Nundarto.

Perwira menengah Polri itu tertangkap basah sedang berduaan dengan guru PAUD berinisial ES di rumah perempuan tersebut.

Menurut informasi warga, kecurigaan terhadap gerak-gerik Nundarto sebenarnya sudah lama muncul.

Namun, baru pada Jumat dini hari sejumlah warga nekat mengintai hingga akhirnya berhasil memergoki sang Kapolsek sekitar pukul 04.30 WIB.

Peristiwa itu menyebar luas dan menimbulkan kegaduhan di lingkungan setempat.

Kapolres Kendal AKBP Hendry Susanto Sianipar membenarkan kejadian tersebut.

Dia menyebut Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Kendal langsung mengamankan Nundarto untuk menjalani pemeriksaan mendalam.