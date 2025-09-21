JPNN.com

JPNN.com Jateng Kriminal Unissula: Tak Ada Pendampingan Hukum untuk Dose yang Dipolisikan RSI Sultan Agung

Unissula: Tak Ada Pendampingan Hukum untuk Dose yang Dipolisikan RSI Sultan Agung

Minggu, 21 September 2025 – 17:00 WIB
Unissula: Tak Ada Pendampingan Hukum untuk Dose yang Dipolisikan RSI Sultan Agung - JPNN.com Jateng
Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang Jawade Hafidz. FOTO: Humas Unissula Semarang.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) memastikan tidak memberikan pendampingan hukum kepada salah satu dosennya, Muhammad Dias Saktiawan, yang tengah berhadapan dengan persoalan hukum setelah dilaporkan ke Polda Jawa Tengah.

Dias dipolisikan oleh dokter Rumah Sakit Islam (RSI) Sultan Agung bernama Astrandaya Ajie atas dugaan penganiayaan.

Dekan Fakultas Hukum Unissula, Jawade Hafidz, menegaskan bahwa urusan hukum yang kini menjerat Dias sepenuhnya menjadi kewenangan pribadi. Fakultas tidak akan ikut campur dalam menentukan penasihat hukum yang mendampingi dosen tersebut.

Baca Juga:

“Kalau tim hukum buat Dias menghadapi pelaporan atau pengaduan dari dokter Astra ke Polda Jateng, itu wilayah kewenangannya Dias. Mau menunjuk siapa, kami di fakultas tidak mau mengatur-ngatur harus A atau B,” ujar Jawade, Minggu (11/9).

Dia menjelaskan larangan diberikan agar tidak terjadi salah tafsir jika dosen Unissula ikut mendampingi.

Menurutnya, pendampingan hukum oleh rekan dosen bisa dimaknai berbeda oleh pihak luar dan justru menimbulkan persepsi yang keliru.

Baca Juga:

“Saya tidak mau niat dosen saya itu baik untuk mendampingi hak hukumnya di sana, tetapi dimaknai bermacam-macam oleh pihak lain. Maka saya mengambil sikap dan sudah saya sampaikan kepada para dosen,” ujarnya.

Jawade menyebut hak Dias untuk mendapatkan penasihat hukum tetap dihormati. Hanya saja, fakultas menutup kemungkinan adanya pendampingan dari dosen Unissula.

Dosen Unissula Muhammad Dias Saktiawan dipolisikan oleh dokter RSI Sultan Agung, kampus lepas tangan.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   polda jateng polisi semarang Penganiayaan Unissula rsi sultan agung dosen unissula muhammad dias saktiawan dr astrandaya ajie

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU