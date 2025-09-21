Nasib Kapolsek Brangsong AKP Nundarto di Ujung Tanduk

jateng.jpnn.com, KENDAL - Nasib Ajun Komisaris Polisi (AKP) Nundarto berada di ujung tanduk setelah digerebek warga berduaan dengan seorang janda di Desa Tunggulsari, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada Jumat (19/9) dini hari.

Kapolres Kendal AKBP Hendry Susanto Sianipar menyatakan AKP Nundarto yang menjabat Kapolsek Brangsong itu telah dicopot dan kini menjalani pemeriksaan.

Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Kendal langsung mengamankan Nundarto untuk menjalani pemeriksaan mendalam.

“Saat ini masih dalam proses pemeriksaan dan pendalaman untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh perwira tersebut,” ujar Hendry, Sabtu (20/9).

AKBP Hendry menyatakan untuk sementara, posisinya digantikan perwira lain yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt).

“Kami akan transparan dalam menangani kasus ini, mohon masyarakat bersabar,” kata AKBP Hendry.

Dia juga menekankan bahwa pelayanan masyarakat di Polsek Brangsong tetap berjalan normal.

“Tidak ada gangguan, masyarakat tetap bisa datang untuk mendapatkan pelayanan seperti biasa,” ujarnya.