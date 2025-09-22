JPNN.com

Perempuan Asal Brebes Ditemukan Tewas di Semarang, Lehernya Luka, Diduga Dibunuh

Senin, 22 September 2025 – 14:00 WIB
Perempuan Asal Brebes Ditemukan Tewas di Semarang, Lehernya Luka, Diduga Dibunuh - JPNN.com Jateng
Ilustrasi penemuan mayat di Semarang. Foto: dok JPNN.com

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Misteri kematian seorang perempuan bernama Ika Rahmawati (43) mengejutkan warga Perum Banjardowo Baru, Genuk, Kota Semarang.

Ika, warga asal Kabupaten Brebes itu, ditemukan sudah tak bernyawa di rumahnya, Kamis (18/9).

Kapolsek Genuk Kompol Rismanto mengungkapkan jasad korban pertama kali ditemukan oleh adiknya yang baru pulang bekerja sebagai pengemudi ojek online.

Baca Juga:

“Saat pulang, saksi melihat pagar tertutup, tetapi pintu rumah terbuka dan lampu dalam keadaan mati. Setelah dicek, korban terbaring tak bernyawa di atas tempat tidur,” kata Rismanto, Senin (22/9).

Kecurigaan makin kuat setelah salah seorang tetangga yang juga petugas medis menyatakan korban sudah meninggal dunia. Saksi kemudian melapor ke polisi.

Hasil olah TKP Unit Inafis Polrestabes Semarang menemukan adanya luka di bagian leher korban. Jenazah lantas dibawa ke RS Bhayangkara untuk diautopsi.

Baca Juga:

“Polisi sudah memeriksa sejumlah saksi. Dugaan sementara, kasus ini mengarah pada tindak pidana pembunuhan,” tegas Rismanto.

Hingga kini, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa pelaku di balik kematian tragis tersebut. (Antara/jpnn)

Misteri kematian seorang perempuan bernama Ika Rahmawati (43) mengejutkan warga Perum Banjardowo Baru, Genuk, Kota Semarang.

Redaktur & Reporter : Danang Diska Atmaja

Sumber Antara
