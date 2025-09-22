Bus Suporter Persita Dihajar Sekelompok OTK di Semarang: Kaca Pecah, HP Raib, Penumpang Selamat

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Malam mencekam dialami rombongan suporter Persita Tangerang saat perjalanan pulang dari Jepara, Minggu (22/9).

Bus yang mereka tumpangi mendadak jadi sasaran amukan sekelompok orang tak dikenal ketika melintas di jalur Pantura, tepatnya kawasan Kaki Banon, Demak-Semarang.

Tak hanya kaca bus yang dihujani benda keras hingga pecah berantakan di sisi kanan, kiri, dan depan. Dalam insiden sekitar pukul 21.00 WIB itu, beberapa ponsel milik penumpang yang sedang dicas di dashboard juga ikut raib dibawa kabur pelaku.

Aksi brutal itu sontak viral di media sosial setelah rekaman kondisi bus rusak dan kepanikan penumpang beredar luas. Beruntung, sekitar 40 suporter Persita yang berada di dalam bus selamat dari serangan tersebut.

Kapolsek Genuk Kompol Rismanto membenarkan kejadian itu. “Benar, itu rombongan suporter Persita yang habis dari pertandingan di Jepara. Busnya kaca pecah semua, kanan, kiri, depan,” ujarnya, Senin (22/9).

Rismanto memastikan meski bus mengalami kerusakan cukup parah, tak ada korban jiwa maupun luka serius. “Semua penumpang selamat,” tegasnya.

Seperti diketahui, sore sebelumnya Persita melakoni laga tandang kontra Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini. Seusai pertandingan itulah perjalanan rombongan Pendekar Cisadane justru diwarnai teror di jalan raya.

Polisi kini memburu pelaku perusakan sekaligus perampasan ponsel yang diduga dilakukan secara terorganisir. (jpnn)