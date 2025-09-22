JPNN.com

JPNN.com Jateng Kriminal Viral Berduaan dengan Janda, Kapolsek Brangsong Jalani Patsus 30 Hari di Polda Jateng

Viral Berduaan dengan Janda, Kapolsek Brangsong Jalani Patsus 30 Hari di Polda Jateng

Senin, 22 September 2025 – 17:25 WIB
Viral Berduaan dengan Janda, Kapolsek Brangsong Jalani Patsus 30 Hari di Polda Jateng - JPNN.com Jateng
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Tengah Komisaris Besar Artanto. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Ajun Komisaris Polisi (AKP) Nundarto, Kapolsek Brangsong, Kabupaten Kendal, resmi ditahan di Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) setelah digerebek warga saat berada di rumah seorang janda.

Kepala Bidang Humas Polda Jateng Kombes Artanto menyatakan kasus AKP Nundarto telah ditangani secara internal.

Saat ini, perwira menengah Polri itu tengah menjalani pemeriksaan di Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Jateng.

Baca Juga:

"Kasusnya sudah dilimpahkan ke Bidpropam Polda Jateng dan sedang dalam proses verbal untuk sidang Kode Etik Profesi Polri," kata Artanto kepada JPNN.com, Sabtu (20/9).

Setelah menerima pelimpahan tersebut, kini AKP Nundarto menjalani hukuman di penempatan khusus (patsus).

"Yang bersangkutan dipatsus selama 30 hari ke depan," kata Kombes Artanto.

Baca Juga:

Sebelumnya, warga Desa Tunggulsari, Kecamatan Brangsong, Kendal digegerkan dengan penggerebekan terhadap Nundarto pada Jumat (19/9) dini hari.

AKP Nundarto tertangkap basah sedang berduaan dengan seorang guru PAUD berinisial ES di rumah perempuan tersebut sekitar pukul 04.30 WIB.

Polda Jateng mengambil kasus Kapolsek Brangsong berduaan dengan janda. Kini AKP Nundarto menjalani patsus 30 hari.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   jateng polda jateng kendal polisi janda mesum kapolsek brangsong akp nundarto

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU