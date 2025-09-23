Buntut Kematian Tahanan di Sel Polsek Genuk, Kompol Rismanto Jalani Sidang Disiplin

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kapolsek Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah Kompol Rismanto akan menjalani sidang disiplin terkait kasus kematian seorang tahanan berinisial MH di ruang sel kantor polisi setempat.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto menjelaskan MH yang merupakan tahanan kasus pencabulan tewas setelah dianiaya dua tahanan lain pada Minggu (21/9).

Penganiayaan dilakukan menggunakan tangan kosong hingga korban menderita luka berat dan meninggal dunia di tempat.

“Tahanan yang meninggal dunia tersebut atas nama MH. Penganiaya ada dua tahanan. Akibat penganiayaan, yang bersangkutan mengalami luka dan meninggal dunia,” kata Artanto, Senin (22/9).

Menurut Artanto, kedua tahanan pelaku penganiayaan telah diproses hukum oleh Polrestabes Semarang. Berkas perkara keduanya dinyatakan lengkap.

“Untuk pelaku penganiayaan sudah diproses hukum dan berkasnya sudah lengkap,” ujarnya.

Sementara itu, Kompol Rismanto bersama sejumlah anggota Polsek Genuk akan menghadapi sidang disiplin.

Langkah ini ditempuh sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kelalaian pengawasan yang berujung pada tewasnya tahanan.