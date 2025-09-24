Pemilik Gadai di Semarang Tewas Dibunuh, Pelakunya Sudah Ditangkap

JPNN.com

Rabu, 24 September 2025 – 09:30 WIB
Ilustrasi pelaku pembunuhan diborgol. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Misteri kematian Ika Rahmawati (43), pemilik usaha gadai di Kota Semarang, akhirnya mulai terkuak.

Polisi telah menangkap pelaku yang diduga kuat menjadi otak pembunuhan tersebut.

Korban sebelumnya ditemukan tewas di rumahnya, Perum Banjardowo Baru, Genuk, Semarang, Jumat (19/9).

Saat itu, kondisi rumah gelap karena listrik padam, pintu terbuka, dan korban tergeletak tak bernyawa di kamar tidur.

Kasatreskrim Polrestabes Semarang AKBP Andika Dharma Sena membenarkan penangkapan tersebut.

“Iya sudah ditangkap," katanya, Rabu (24/9).

Sementara itu, Kapolsek Genuk Kompol Rismanto menambahkan pelaku memiliki hubungan bisnis dengan korban.

“Pelaku merupakan nasabah korban,” ujarnya.

