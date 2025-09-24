Ada Tersangka Baru dalam Kasus Karaoke Striptis Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kasus dugaan karaoke striptis di Mansion Executive Karaoke, Jalan Kyai Saleh, Semarang, kembali berkembang.

Seorang tersangka baru bernama Yani Edwin alias Jogriez resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang, Selasa (23/9).

Yani menyusul sejumlah tersangka lain yang lebih dulu ditetapkan, termasuk Ketua DPD Hanura Jawa Tengah, Bambang Raya, serta Mami U yang sudah lebih dulu diseret ke pengadilan.

Kasubsi Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejari Semarang, Ardhika Wisnu, menyebut Jogriez ikut berperan dalam menyediakan jasa pornografi di tempat hiburan malam tersebut.

“Kalau perannya di sini, dia turut serta melakukan, menyuruh lakukan penyediaan jasa pornografi,” ujarnya.

Meski begitu, Ardhika enggan membeberkan soal dugaan aliran uang yang diterima tersangka.

“Detailnya nanti ketika di persidangan,” tambahnya.

Atas perbuatannya, Jogriez dijerat Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Pornografi dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga Rp3 miliar.