Bus Suporter Persita Dirusak di Semarang, 35 Orang Sempat Diamankan Polisi, Siapa Pelaku Sebenarnya??

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Insiden penyerangan terhadap bus rombongan suporter Persita Tangerang terjadi di jalur pantura Semarang–Demak, Minggu (21/9).

Akibatnya, bus mengalami kerusakan parah dan sekitar 40 penumpang terpaksa dipulangkan menggunakan armada lain.

Kasatreskrim Polrestabes Semarang AKBP Andika Dharma Sena membenarkan ada 35 orang yang diamankan usai kejadian itu.

“Kami masih kumpulkan alat bukti. Namun semuanya sudah kami pulangkan,” ujarnya, Rabu (24/9).

Ketua Umum Panser Biru (suporter PSIS) Kepareng alias Wareng menilai peristiwa itu dipicu dendam lama.

“Katanya dendam karena musim kemarin ada insiden di Bogor, dua bus suporter PSIS Semarang dihancurkan di sana,” ucapnya.

Wareng menegaskan para pelaku bukan anggota resmi Panser Biru maupun Snex.

“Mereka suporter PSIS Semarang umum, mayoritas anak sekolah dan mahasiswa, tidak punya KTA,” katanya.