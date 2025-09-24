JPNN.com

JPNN.com Jateng Kriminal Bus Suporter Persita Dirusak di Semarang, 35 Orang Sempat Diamankan Polisi, Siapa Pelaku Sebenarnya??

Bus Suporter Persita Dirusak di Semarang, 35 Orang Sempat Diamankan Polisi, Siapa Pelaku Sebenarnya??

Rabu, 24 September 2025 – 09:55 WIB
Bus Suporter Persita Dirusak di Semarang, 35 Orang Sempat Diamankan Polisi, Siapa Pelaku Sebenarnya?? - JPNN.com Jateng
Ilustrasi perusakan bus suporter Persita Tangerang yang pulang dari Jepara, Minggu (21/9). Foto: ChatGPT

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Insiden penyerangan terhadap bus rombongan suporter Persita Tangerang terjadi di jalur pantura Semarang–Demak, Minggu (21/9).

Akibatnya, bus mengalami kerusakan parah dan sekitar 40 penumpang terpaksa dipulangkan menggunakan armada lain.

Kasatreskrim Polrestabes Semarang AKBP Andika Dharma Sena membenarkan ada 35 orang yang diamankan usai kejadian itu.

Baca Juga:

“Kami masih kumpulkan alat bukti. Namun semuanya sudah kami pulangkan,” ujarnya, Rabu (24/9).

Ketua Umum Panser Biru (suporter PSIS) Kepareng alias Wareng menilai peristiwa itu dipicu dendam lama.

“Katanya dendam karena musim kemarin ada insiden di Bogor, dua bus suporter PSIS Semarang dihancurkan di sana,” ucapnya.

Baca Juga:

Wareng menegaskan para pelaku bukan anggota resmi Panser Biru maupun Snex.

“Mereka suporter PSIS Semarang umum, mayoritas anak sekolah dan mahasiswa, tidak punya KTA,” katanya.

Insiden penyerangan terhadap bus rombongan suporter Persita Tangerang terjadi di jalur pantura Semarang–Demak, Minggu (21/9).
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   penyerangan suporter persita persita panser biru snex suporter kerusuhan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU