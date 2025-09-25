Rekonstruksi Kasus Pembacokan yang Menewaskan Serda Wawan di Wonosobo Digelar Hari Ini

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kasus pembacokan yang menewaskan anggota TNI Kodim 0707/Wonosobo, Serda Rahman Setiawan atau Serda Wawan, memasuki babak baru.

Polda Jawa Tengah bersama Polres Wonosobo menggelar rekonstruksi perkara untuk mengurai detail peristiwa tragis tersebut.

“Rekonstruksi digelar hari ini, tujuannya untuk mengetahui secara detail rangkaian kejadian yang menewaskan korban,” ujar Dirreskrimsus Polda Jateng Kombes Pol Dwi Subagio, Kamis (25/9).

Dwi juga menjelaskan alasan pelaku berinisial I ditahan di Mapolda Jawa Tengah, bukan di Polres Wonosobo.

“Ruang tahanan di Polres Wonosobo penuh, sehingga untuk sementara dialihkan ke Polda Jawa Tengah. Namun, penyidikan tetap ditangani Polres Wonosobo,” tegasnya.

Peristiwa berdarah ini terjadi Sabtu (13/9) malam di Resto Shaka, Desa Jolontoro, Kecamatan Sempuran, Kabupaten Wonosobo. Saat itu korban baru saja selesai tugas di Koramil dan berniat makan malam.

Sekitar pukul 23.45 WIB, korban mendengar keributan antara pelaku dan pegawai restoran. Berniat melerai, Serda Wawan mengarahkan pelaku ke area parkiran.

Namun, situasi berubah tragis ketika pelaku mengambil senjata tajam dari mobil dan langsung menyerang korban.