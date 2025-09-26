Kelalaian Fatal di Sel Polsek Genuk, Nyawa Tahanan Melayang, Kapolsek Terancam Dicopot

JPNN.com

Jumat, 26 September 2025 – 10:56 WIB
Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Tragedi memilukan terjadi di ruang tahanan Polsek Genuk, Kota Semarang.

Seorang tahanan meregang nyawa setelah babak belur dianiaya dua penghuni sel lain.

Ironisnya, peristiwa itu justru terjadi di dalam lingkungan kepolisian. Akibat kelalaian pengawasan, jabatan Kapolsek Genuk Kompol Rismanto kini berada di ujung tanduk.

“Kapolsek sudah diproses Propam Polda Jateng. Dalam waktu dekat sidang disiplin digelar,” ungkap Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto, Kamis (25/9).

Dia menegaskan unsur kelalaian tak bisa ditutupi. “Tidak melakukan pengawasan jaga tahanan. Akibatnya, dua tahanan bisa leluasa melakukan penganiayaan hingga korban meninggal dunia,” bebernya.

Kini, Propam juga memeriksa Kanit Reskrim Sajuddin. Sanksi berat menanti, mulai dari demosi hingga pencopotan jabatan.

Polda Jateng memastikan proses hukum tetap berjalan.

“Sudah ditindaklanjuti, kasus sedang persiapan sidang disiplin,” tegas Artanto. (jpnn)

Redaktur & Reporter : Danang Diska Atmaja

