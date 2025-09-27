JPNN.com

JPNN.com Jateng Kriminal Polres Demak Bongkar Peredaran Uang Palsu, Ternyata Dikendalikan Bapak-Anak

Polres Demak Bongkar Peredaran Uang Palsu, Ternyata Dikendalikan Bapak-Anak

Sabtu, 27 September 2025 – 14:00 WIB
Polres Demak Bongkar Peredaran Uang Palsu, Ternyata Dikendalikan Bapak-Anak - JPNN.com Jateng
Wakapolres Demak Kompol Hendrie Suryo Liquisasono didampingi Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Demak Iptu Anggah Mardwi Pitriyono dan Plt Kasi Humas Iptu Said Nu'man Murod menunjukkan uang palsu saat konferensi pers di Pendopo Parama Satwika Polres Demak, Jumat (26/9/2025). (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)

jateng.jpnn.com, DEMAK - Kepolisian Resor (Polres) Demak berhasil membongkar praktik peredaran uang palsu dengan mengamankan 1.617 lembar pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu yang belum sempat beredar.

Wakapolres Demak Kompol Hendrie Suryo Liquisasono menjelaskan uang palsu tersebut sekilas tampak asli. Namun, saat diraba dan diterawang, jelas terlihat perbedaannya.

Kasus ini terbongkar setelah ada laporan penggunaan uang palsu di Pasar Gajah, Kecamatan Gajah, pada 22 September 2025. Tim Reskrim kemudian bergerak cepat dan menangkap terduga pelaku berinisial R (47), warga Ungaran Timur, Kabupaten Semarang.

Baca Juga:

“Dari hasil pengembangan, polisi juga mengamankan dua anak R, masing-masing BY (20) dan RA (24), serta seorang pekerja B (31),” ungkap Kasat Reskrim Polres Demak Iptu Anggah Mardwi Pitriyono.

Tak hanya barang bukti uang palsu, polisi juga menyita dua printer, empat screen sablon, sebuah laptop, hingga serbuk fosfor yang digunakan untuk meniru ciri keamanan uang. Lokasi produksi uang palsu ditemukan di Desa Ngemplak, Kabupaten Boyolali.

Berdasarkan keterangan pelaku, uang palsu senilai Rp10 juta sudah sempat diedarkan. R diketahui membeli uang palsu itu dari anaknya sendiri dengan sistem barter. Rp100 ribu uang asli ditukar menjadi lima lembar uang palsu pecahan Rp100 ribu.

Baca Juga:

Mirisnya, salah satu tersangka merupakan residivis kasus serupa.

Atas temuan ini, polisi mengimbau masyarakat lebih waspada saat bertransaksi dengan uang pecahan besar. “Segera laporkan jika menemukan dugaan uang palsu,” tegas Kompol Hendrie. (antara/jpnn)

Kepolisian Resor (Polres) Demak berhasil membongkar praktik peredaran uang palsu dengan mengamankan 1.617 lembar pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu yang belum sem

Redaktur & Reporter : Danang Diska Atmaja

Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   Peredaran Uang Palsu uang palsu demak bapak-anak

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU