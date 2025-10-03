Rumah Koordinator Demo Pelengseran Bupati Pati Dibakar, Siapa Pelakunya?

jateng.jpnn.com, PATI - Aksi teror menimpa rumah Teguh Istiyanto, koordinator aksi demo yang gencar menuntut pelengseran Sudewo dari jabatan Bupati Pati.

Rumah sekaligus warung milik Teguh di Desa Wangunrejo, Kecamatan Margorejo, diduga dibakar orang tak dikenal pada Jumat (3/10) dini hari.

Api melalap bagian depan rumah hingga menghanguskan sejumlah barang dagangan. Beruntung, tidak ada korban jiwa. Namun, kerugian materiil cukup besar dialami korban.

Baca Juga: Rapat Pansus Hak Angket DPRD Pati Diwarnai Kericuhan

Kepala Satreskrim Polresta Pati Kompol Heri Dwi Utomo membenarkan pihaknya tengah menyelidiki kasus ini.

"Kami sudah menindaklanjuti laporan dugaan pembakaran rumah warga. Rekaman CCTV jadi petunjuk awal yang penting," kata Heri, Jumat (3/10).

Dari rekaman CCTV, terlihat dua orang pelaku datang berboncengan motor, berhenti di depan rumah Teguh, lalu tak lama api berkobar.

Polisi kini mendalami ciri-ciri dan identitas mereka. Barang bukti dari lokasi kejadian juga sudah diamankan untuk dianalisis.

Selain pembakaran rumah, teror juga menghantui posko Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di depan Kantor Pemda Pati. Seorang pria membawa senjata tajam datang ke lokasi pada Kamis (2/10) sore.