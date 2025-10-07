Kasus Skandal Asmara Polisi di Kendal, Polda Jateng: Kami Memahami Kekecewaan Masyarakat

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Polda Jawa Tengah (Jateng) turun tangan menangani kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan anggota Polres Kendal.

Kasus tersebut mencuat setelah seorang polisi berinisial Brigadir N diduga berselingkuh dengan W, istri dari sesama anggota kepolisian.

Kepala Bidang Humas Polda Jateng Kombes Artanto menyatakan pihaknya memahami kekecewaan publik atas peristiwa itu.

Pihaknya menegaskan proses penegakan disiplin akan dilakukan secara transparan, profesional dan berkeadilan.

“Kami memahami kekecewaan masyarakat atas peristiwa ini. Proses penegakan disiplin akan berjalan transparan dan menjadi bukti bahwa Polri terus berbenah menjaga kepercayaan publik,” ujar Kombes Artanto di Mapolda Jateng, Senin (6/10).

Menurut Artanto, peristiwa itu terungkap setelah Propam Polres Kendal bersama pelapor dan Ketua RT setempat melakukan pemeriksaan di rumah Brigadir N pada Kamis (2/10) malam.

Dari hasil pemeriksaan, ditemukan indikasi pelanggaran kode etik yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Jateng.

“Saat ini penanganan perkara telah dilimpahkan ke Bidpropam Polda Jateng dan hari ini dijadwalkan gelar perkara untuk pendalaman lebih lanjut,” ujarnya.