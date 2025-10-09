Pelaku Penculikan Siswa SD di Semarang Ditangkap, Polisi Ungkap Fakta Mengerikan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Video penangkapan seorang pria di kawasan Tanah Mas, Semarang Utara, mendadak viral di media sosial.

Dalam video itu, warga tampak berkerumun ketika seorang pria berinisial F diamankan polisi.

Belakangan, pria itu diketahui diduga menculik dan menyekap sejumlah siswa sekolah dasar.

Ketua Tim Elang Polsek Semarang Utara Aiptu Agus Supriyanto mengungkapkan penangkapan tersebut berawal dari laporan warga yang resah setelah salah satu anak tak kunjung pulang dari sekolah.

“Pertama, korban tak pulang. Kemudian ada warga yang melihat anak itu dibonceng seseorang yang tidak dikenal,” ujar Agus, Rabu (8/10).

Gerak cepat polisi pun membuahkan hasil. Tak butuh waktu lama, pelaku berhasil diamankan di pos satpam kawasan Tanah Mas, Semarang Utara. Saat diperiksa, polisi menemukan bukti yang membuat bulu kuduk berdiri.

“Dari handphone pelaku, ditemukan dua video anak-anak lain. Semuanya di bawah umur,” kata Agus.

Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga membawa para korban ke rumah kosong dan memaksa mereka melakukan perbuatan tak senonoh.