Kasus Penculikan Siswa SD di Semarang, Fakta Baru Terungkap

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Seorang pria berinisial F (22) ditangkap di Semarang karena diduga menculik dan melakukan tindakan asusila terhadap anak-anak sekolah dasar.

Pelaku diduga menggunakan uang Rp 12.000 sebagai umpan agar korban mau ikut dengannya.

Menurut kuasa hukum korban, Zainal Petir, pelaku menawarkan uang tersebut dengan alasan ingin memijat korban.

Saat dibawa ke sebuah rumah kosong, aksi pelaku berhasil digagalkan berkat cepatnya pihak keluarga yang mengetahui dan melaporkan kejadian tersebut.

"Beruntung sebelum aksi pelaku, tertangkap om-nya," kata Zainal, Sabtu (11/10).

Kasus terbongkar setelah keluarga korban curiga saat melihat anak mereka dibonceng oleh pria tak dikenal.

Pelaku akhirnya diamankan di pos keamanan Tanah Mas, Semarang Utara. Dalam pemeriksaan, ditemukan video korban lain yang menunjukkan tindakan serupa.

"Semua korban masih di bawah umur, dan salah satu video berisi konten vulgar," jelas Ketua Tim Elang Polsek Semarang Utara Aiptu Agus Supriyanto.