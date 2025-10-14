Warga Cilacap Tewas Dianiaya di Demak, Pelakunya Sudah Ditangkap

jateng.jpnn.com, DEMAK - Kasus penemuan mayat seorang pemuda di lapangan Desa Botorejo, Kabupaten Demak, akhirnya terungkap. Petugas gabungan dari Polres Demak dan Polda Jawa Tengah bergerak cepat dan meringkus tiga pelaku kurang dari 24 jam setelah kejadian.

“Kurang dari 24 jam, tiga pelaku diamankan oleh petugas gabungan Polres Demak dan Polda Jawa Tengah,” ungkap Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, di Semarang, Senin (13/10).

Korban diketahui berinisial G, warga Kabupaten Cilacap. Mayatnya ditemukan oleh warga dalam kondisi mengenaskan di lapangan desa pada Sabtu (11/10) pagi.

Baca Juga: Anggota DPR RI Andhika Pangarso Salurkan Traktor dan Mesin Pompa untuk Petani Demak

Hasil penyelidikan mengarah pada tiga pelaku, masing-masing F warga Kabupaten Jepara, M warga Kabupaten Batang, dan S warga Kabupaten Cilacap. Ironisnya, ketiganya merupakan rekan korban sendiri.

“Peristiwa bermula saat korban dan tiga pelaku melakukan perjalanan dari Semarang menuju Jepara dengan menumpang sebuah truk,” jelas Kombes Artanto.

Namun, di tengah perjalanan, diduga terjadi perselisihan yang berujung pada pengeroyokan. Korban dianiaya hingga tak sadarkan diri, sebelum akhirnya ditemukan meninggal dunia di lapangan Desa Botorejo.

Artanto menyebut, cepatnya pengungkapan kasus ini tak lepas dari peran aktif masyarakat yang segera melapor ke pihak kepolisian.

“Petugas merespons cepat dan profesional terhadap laporan tersebut sehingga kasus dapat diungkap dalam waktu kurang dari 24 jam,” tegasnya.