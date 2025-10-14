Diculik & Nyaris Dilecehkan, Siswi SD di Semarang Mengalami Trauma Berat

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Seorang siswi sekolah dasar di Kota Semarang kini harus menanggung trauma mendalam seusai menjadi korban penculikan dan nyaris dilecehkan oleh seorang pemuda berinisial F (22).

Insiden yang terjadi di kawasan Semarang Utara itu sempat membuat geger warga setelah sang pelaku berhasil diamankan dalam waktu singkat.

Kuasa hukum korban Zainal Petir mengungkapkan kondisi korban kini sangat terguncang. “Anak ini sekarang jadi tertutup, takut bertemu orang yang tidak dikenal,” ujar Zainal, Selasa (14/10).

Menurutnya, korban masih belum sanggup kembali ke sekolah dan kini mendapat izin beristirahat selama sepekan.

Peristiwa bermula saat pelaku diduga memancing korban dengan uang Rp12 ribu dan mengajaknya ke sebuah rumah kosong. Beruntung, aksi itu keburu diketahui oleh paman korban yang curiga melihat keponakannya dibonceng pria tak dikenal.

“Untung sebelum terjadi hal yang lebih buruk, pamannya langsung menghadang dan menggagalkan aksi pelaku,” terang Zainal.

Kondisi korban saat pertama kali diselamatkan disebut sangat mengkhawatirkan. “Dia hanya menangis, tidak merespons apa pun saat ditanya, seperti dalam keadaan terhipnotis,” kata Zainal.

Sementara itu, Ketua Tim Elang Polsek Semarang Utara Aiptu Agus Supriyanto membenarkan kasus tersebut.