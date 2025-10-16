JPNN.com

JPNN.com Jateng Kriminal Korban Video Asusila AI 'Skandal Smanse' SMAN 11 Semarang Melapor ke DP3AP2KB Jawa Tengah

Korban Video Asusila AI 'Skandal Smanse' SMAN 11 Semarang Melapor ke DP3AP2KB Jawa Tengah

Kamis, 16 Oktober 2025 – 16:40 WIB
Korban Video Asusila AI 'Skandal Smanse' SMAN 11 Semarang Melapor ke DP3AP2KB Jawa Tengah - JPNN.com Jateng
Sejumlah siswi, guru dan alumni SMAN 11 Semarang menjadi korban deepfake 'Skandal Smanse' yang dilakukan oleh mahasiswa hukum Undip Chiko Radityatama Agung Putra. Foto: Wisnu Indra Kusuma/JPNN

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kasus penyebaran konten pornografi berbasis kecerdasan buatan (AI) 'Skandal Smanse' SMAN 11 Semarang memasuki babak baru.

Sejumlah korban deepfake atau editan Chiko Radityatama Agung Putra, alumni SMAN 11 Semarang ini mulai melaporkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah.

"Hari ini tim baru bertemu dengan korban," kata Kepala DP3AP2KB Jawa Tengah Emma Rachmawati ketika dikonfirmasi JPNN.com, Kamis (16/10).

Baca Juga:

Mereka terdiri dari seorang siswi, tiga guru perempuan dan dua alumni putri SMAN 11 Semarang.

Kini, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sedang mendalami laporan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) oleh Chiko yang tercatat sebagai mahasiswa baru semester satu Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) itu.

Emma menyebut pendampingan terhadap para korban yang melapor juga sudah mulai berjalan. Termasuk, kini dilakukan pendataan terhadap korban yang diperkirakan mencapai ratusan orang tersebut.

Baca Juga:

"Karena korbannya banyak saya yakin mereka (tim UPTD PPA, red) sedang bekerja keras melakukan investigasi," ujar Emma.

Menurutnya, pendampingan akan difokuskan pada pemulihan psikologis dan mental para korban yang disebut sangat terpukul akibat penyalahgunaan teknologi dan media sosial tersebut.

Kasus penyebaran konten pornografi berbasis kecerdasan buatan (AI) 'Skandal Smanse' SMAN 11 Semarang memasuki babak baru.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   video asusila skandal smanse sman 11 semarang video pornografi deepfake Kota Semarang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU