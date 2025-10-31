Diduga Konsumsi Ganja, Leonardo ‘Onad’ Ditangkap Polisi

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Dunia hiburan Tanah Air diguncang kabar tak sedap. Musisi sekaligus aktor Leonardo Arya atau Onadio Leonardo (Onad) ditangkap jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya terkait dugaan penyalahgunaan narkoba.

“Benar (ditangkap),” kata Dirresnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Ahmad David saat dikonfirmasi, Jumat (30/10).

Meski begitu, polisi belum mengungkap secara rinci kronologi penangkapan serta barang bukti yang disita. Saat ini, eks vokalis Killing Me Inside itu masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik.

Namun, Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi membenarkan bahwa pihaknya menemukan sejumlah barang bukti saat melakukan penggeledahan di sebuah perumahan kawasan Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan.

“Di lokasi, ditemukan satu lembar papir, satu plastik klip kecil berisi batang ganja, satu boks kecil, dan tiga ponsel,” ungkap Ade Ary.

Tak berhenti di situ, hasil pendalaman di lapangan juga menemukan indikasi penggunaan narkoba jenis ekstasi.

“Yang ditemukan hanya sisa ganja di dalam plastik, sementara ekstasi diduga sudah dikonsumsi. Ini masih terus dikembangkan,” ujarnya.

Onad dikenal publik sebagai vokalis band lokal Killing Me Inside, sebelum kemudian merambah dunia akting dan menjadi presenter di berbagai acara hiburan.